"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular başladı

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın 11'incisi için başvurular başladı.

Bir önceki yıl rekor düzeyde ilgi gören yarışmanın jürisine bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonunda bulunduğu eserlerin çizeri karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı.

MEB desteğiyle hayata geçirdiği yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek. Yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabilecek.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 31 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Her ilin kategori birincileri nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenler ise haziran ayında açıklanacak.

"Okul sıralarında binlerce Yeşilaylı yetişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmanın amacının, genç nesilleri sanatsal üretime teşvik etmek ve bu yolla bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Yeşilay olarak 100 yılı aşkın süredir sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için de bağımlılıkla mücadelede önleme faaliyetlerine büyük önem veriyor; küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazandırmanın etkisine inanıyoruz. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nı da hem genç nesillerde bilinç oluşturmak hem de onları yeteneklerini keşfetmeleri için teşvik etmek amacıyla 11 yıl önce düzenlemeye başladık. Ancak zaman içinde gelen eserlere baktığımızda, gençlerin farkındalıklarının çok yüksek olduğunu ve okul sıralarında binlerce Yeşilaylı yetiştiğini söyleyebilirim. Onların pırıl pırıl zihinlerinden çıkan çalışmaları gördükçe heyecanımız daha da artıyor."

Geçen yıl yarışmaya başvuruların 2 kat artarak 538 bin 633 olduğunu hatırlatan Öztürk, "Pandemi nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde çocuklarımızı kendilerini ifade etmeleri için sanata teşvik etmek, onları renklerle ve kelimelerle buluşturmak daha da önem kazandı. Yetişkinlerin de çocukların da sağlığın önemini tekrar anladıkları bu dönemde çocuklarımızın bağımlılıklarla ilgili anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Bu yıl başvuruların daha da artmasını ve geçtiğimiz yılın rekorunu kırmayı umut ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de Yeşilay ile birlikte geleneksel hale gelen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın 11'incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bakanlığımızca okullarımızda öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, ahlaki, duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülmektedir. Çocuk ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan koruma, önleme ve müdahale çalışmalarında eğitimin gücünden yararlanmanın çok önemlidir. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasına katılım her yıl artış göstermektedir. Bu yarışmanın öğrencilerimizde bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırmada etkisinden oldukça memnuniyet duymaktayım, yarınlarımızın bu bilinçle yetişmesi bağımlılıkla mücadelede gücümüze güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplam 594 bin lira ödül verilecek

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 1000 lirayla ödüllendirilecek.

İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin, ikincileri 5 bin, üçüncüleri 3 bin lira ödülün sahibi olacak.

Yeşilay'ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplamda 594 bin lira ödül alacak.

Öğrenciler, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna "snsg.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz