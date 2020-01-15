15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması başlatıldı.

MEB desteğiyle hayata geçirdiği yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek. Yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabilecek.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 14 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Her ilin kategori birincileri nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenler ise haziran ayında açıklanacak.

Yeşilay, bu yıl 10'uncusu düzenlediği yarışmayla çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, yarışmayı uzun yıllardır düzenlediklerini, genç neslin bağımlılık konusundaki duyarlılığını çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğuna tanık olduklarını ifade etti.

Gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağını belirten Işık, "Yarışmayla çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz. Çocuklar ve gençler çoğu zaman bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yetenek yarışmasının, Yeşilay tarafından çocuklara ve gençlere yönelik projelerin önemli bir ayağı olduğunu ancak bununla yetinmediklerine de işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede ve bilinçlendirme çalışmalarımızda bilimsel yöntemleri kullanarak ilerliyor; korkuya değil bilgiye güveniyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle aynı zamanda 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' kapsamında anaokulundan liseye her düzey için eğitim materyalleri oluşturarak öğrencileri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyoruz. Yetenek yarışmamız da bu eğitim sürecinin en son ve ödüllü halkası oluyor. Yeşilayın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, yarışmaya ilginin daha da artmasını bekliyoruz."

- "Daha güvenli ve daha sağlıklı bir gelecek hedefimiz"

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de yarışmayla çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeni nesillerin sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji gibi bağımlılıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerinin altını çizen Gül, "Onların zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetişmeleri amacıyla düzenlenen yarışmada her yıl dikkat çekici eserler yarışıyor. Çocuk ve gençlerimizi, onları bu yıl da görsel ve edebi kategoride çeşitli ödüllerle destekleyecek olan yarışmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 300 bin lira ödül verilecek

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 lira ile ödüllendirilecek.

İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin, ikincileri 3 bin 500, üçüncüleri 1000 lira ödülün sahibi olacak.

Yeşilayın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin lira ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.

Öğrenciler, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna "snsg.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na 2019 yılında 16 bin 476 okuldan, 185 bin 763 eser başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA