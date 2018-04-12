Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşil Ay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Prof. Dr. İlhan Varan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Fatih Akça, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu ödül töreninde Yeşilay Cemiyeti'nin tanıtım videosu katılımcılara izletildi. Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Fatih Akça, "Bugün ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yarışması ödül töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepimizin bildiği üzere 98 yıllık köklü bir geçmişe sahip; bağımlılıkla mücadelede dünyada marka olma hedefine adım adım yaklaşan bir sivil toplum kuruluşudur Yeşilay. İşgal dönemlerinde bile atalarımız gelecek nesilleri korumak için hem cephede hem de cephe dışında mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Atalarımızın bizlere mesajı aslında çok nettir. Bir ülkenin geleceğinin inşası sağlıklı nesiller olmadan asla mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise "Yeşilay odağında insanlık, hedefinde gelecek nesil olan sivil toplum kuruluşunun hedefine ulaştığını düşünüyorum. İnşallah Zonguldak'ın bulunan tüm öğrencileri öğretmenlerinin rehberliği, anne babalarının önderliğinde birer Yeşilay çocuğu olur. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi 'İyi ki Yeşilay var' diyorum bende. Gerçekten odağında insanlık, hedefinde nesil olan ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak kendine gelecek kuşakları dert edinen ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atan Yeşilay Cemiyeti'ne ve tabii ki onun himayelerinde Zonguldak'ta görev yapan şube başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız birçok yeniliğe imza atıyor. Benim de en önemsediğim projelerden birisi Yeşilay ile ortaklaşa imzaladığımız ve 2011 yılından itibaren devam eden öğrencilerimize ulusal ve uluslararası kriterlerde doğruluğu ve sağlıklı olmayı yol göstericiliğini yapan bu işbirliğine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmada il birinciliği elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni resim sergisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK