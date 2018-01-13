Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye çapında 81 ilde gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının, 8'incisi Sivas'ta düzenlenecek.

Yeşilay Sivas Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın ana konusu bağımlılık olarak belirlendi.

Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve liselerde sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının zararlarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma, "bağımlılık" konulu edebi ve görsel alanlarda 2 kategoriden oluşuyor.

Yarışmaya, edebi kategoride kompozisyon, şiir, görsel kategoride de afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, müracaatların başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kategorilerden birini seçip yarışmaya katılan öğrencilerimiz eserini kendi okuluna teslim edecek. Okullarımızın seçtiği okul birincisi eserler içerisinden il birincisi seçilecek. İl birincilerine Yeşilay tarafından 500 lira ödül verilecek. Birinciliğe layık görülen eserler 4 Mayıs 2018 Cuma günü yapılacak, Türkiye birinciliği için yarışacak. İstanbul'da Yeşilay Genel Merkezinde yapılacak yarışmada dereceye birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise bin 500 lira ödül verilecek. Her kategoride dereceye öğrencilerimiz yurt dışı gezisiyle de öldüllendirilecek."

Akın, yarışma için son başvuru tarihinin, 9 Şubat olduğunu bildirdi.