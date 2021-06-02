Sağlıklı Kentlerde Tam Yol İleri
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Sağlıklı Kentlerde Tam Yol İleri

Sağlıklı Kentlerde Tam Yol İleri
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02 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİSağlıklı Kentlerde tam yol ileriBURSA - Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7'nci Faza yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi.

02 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Sağlıklı Kentlerde tam yol ileri

BURSA - Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7'nci Faza yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi.

Türkiye genelinde 75 üye belediyesi bulanan Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2019-2025 yıllarını kapsayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VII Faza yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin yanı sıra Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, Almanya, Finlandiya, İsrail ve Norveç'in başvurusu da kabul edilerek bu ülkeler DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VII Fazın resmi olarak üyesi oldu. Kurulduğu 2005 yılından itibaren kriterleri yerine getirerek üyelik başvuruları kabul edilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği böylelikle 7. Faz üyeliği de kabul edilmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kuruluna seçilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, 75 üye belediye ile DSÖ Avrupa Bölgesindeki en aktif ulusal ağlar içerisinde yer alan Sağlıklı Kentler Birliği'nin başvurusunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DSÖ'ye üyeliğin kabul edilmesi ile sorumluluklarının daha da arttığını belirten Başkan Aktaş, "Birliğimize üyelik kararı alan belediyeler kentlerinin sağlık göstergelerini iyileştirme hedefiyle bu kararı alıyorlar ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyorlar. Üye belediyelerimiz ile birlikte misyonumuz sürdürülebilir kentsel çevreler oluşturulmasına yönelik stratejilerle tüm politikalarda sağlığı en üste taşımak. Kısa bir süre önce Danışma Kurulu Üyelerimizin rehberliğinde hazırlamış olduğumuz ve Birlik yönetimi olarak kabul ettiğimiz Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Şehirler başlıklı deklarasyonumuz ulusal ağımız için bir taahhüt belgesi olacak ve çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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