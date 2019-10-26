26.10.2019 16:58

Sağlıklı Kentler Birliği 32. Olağan Meclis Toplantısı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapıldı.

Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlıklı Kentler Birliğinin 2020 performans programı ve 2021 - 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğü toplantı, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Konferansı" ile devam etti.

Aktaş, programda yaptığı konuşmada, sağlık konusunun tüm şehirleri ilgilendirdiğini söyledi.

Tüm şehirlerin sağlıkla ilgili bir parçasının olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Şehrin de sağlığının takibi tedavisi ve iyileştirilmesi noktasında belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin ve meclis üyelerinin şehirlerin doktoru olarak düşünüyoruz. Bu manada bugün meclis toplantımızı, encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Hafta sonu da burada arkadaşlarımız ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Bir sonraki toplantımızı ise 17 19 Nisan bir sonraki toplantımızı Edirne'de gerçekleştireceğiz. Ayrıca, önümüzdeki yıldan itibarende para ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz."

"Şehirler bizim, ülke bizim" diyen Aktaş, daha güzel yarınlar, daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler için hep beraber yapacakları çok şeylerin odluğunu da sözlerine ekledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de sürdürülebilir bir 2030 vizyonu için bu çalıştayın önemli bir aşamasının Sandıklı'da olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan programda "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesini başarı ile yürüten üye belediyelere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA