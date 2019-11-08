08.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:30

Kadın sağlığı konusunda duyarlılığın artırılıp kadın okuryazarlığının geliştirilmesinin hedeflendiği Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek projesinin tanıtım toplantısı, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve Halk Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nilay Elibol, proje ile ilgili bilgi verdi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, proje ile kadın sağlığı ve okuryazarlığının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sadece Tokat merkezde değil, ilçe ve köylerde de uygulanacak proje ile kadınlara sağlık konusunda düzenli ilaç kullanımından tütünün zararlarına, tarama testlerinden sağlıklı çocuk yetiştirmeye kadar birçok konuda eğitim verileceğini anlatan Balcı, "Kadın, sağlıklı olunca hem eşini hem çocuklarını eğitiyor. Ailede kadınların iyi yetiştirilmesi çok önemli. Çocukları başarılı olan ailelere baktığımızda, annenin ilgili olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Ailenin temelinin anne olduğunu vurgulayan Balcı, "Anne, ailenin çatısıdır. Değer üreten varlıklar olduğu için kadınlarımız için daha çok değer üretmemiz lazım. Kadınlarımız çok fedakar, çalışkan ve Türk toplumunun dinamizmini teşkil ediyor. Kadının gücü Tokat'ın gücü, Türkiye'nin gücü. Kadınların zekasından, yeteneklerinden daha çok yararlanmamız lazım. Onlara kıymet vermeden toplumun ilerlemesi mümkün değil. Tokat'ta da bu konuda belirli bir kültür var." ifadelerini kullandı.

Proje ile il genelindeki 15-70 yaş arası kadın nüfusa ulaşarak güvenilir sağlık bilgisine erişim kaynakları anlatılacak.

Programa Vali Ozan Balcı'nın eşi Sonay Balcı, Artova Kaymakamı Mustafa Karali, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe sağlık müdürleri ve eşleri, aile hekimleri, sağlık camiası katıldı.

Kaynak: AA