"Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir" ödülleri yarışmasına başvuru süresi 1 Ekim'e uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir" ödülleri yarışmasına başvuru süresi 1 Ekim'e uzatıldı

'Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir' ödülleri yarışmasına başvuru süresi 1 Ekim'e uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) "2020-2022 Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama ödülleri yarışmasına Türkiye'den yapılacak başvurular için süre 1 Ekim'e uzatıldı.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) "2020-2022 Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama ödülleri yarışmasına Türkiye'den yapılacak başvurular için süre 1 Ekim'e uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EU-OSHA'nın "2020-2022 Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama ödülleri yarışmasına, Türkiye'den yapılacak başvurular için sürenin 1 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, yarışmaya yapılacak başvurular hakkında detaylı bilgi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alıyor.

Konuyla ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyenler için ayrıca "@isggmmedya YouTube" kanalı da hizmet veriyor.

Türkiye adına, kas- iskelet sistemi hastalıklarının yönetimi hususunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak, geleceğe yönelik sağlık ve güvenlik politikaları geliştirilmesinde yardımcı olacak iyi uygulamaların arandığı yarışmaya, çalışan sayısı bakımından her büyüklükteki işletme veya kuruluş, eğitim veren ve eğitim camiasında yer alanlar, meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve OSGB'ler başvurabilecek.

"Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalarına devam ediyor.

ABD ile G20 İSG Uzmanları Ağı Eş Başkanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İSG Ağı'nın (OIC-OSHNET) sekretaryasının yürütülmesi, takibi ve raporlanması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İSG alanında bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, Bakanlığın İSG alanındaki uluslararası temasları içerisinde yer alıyor.

Bakanlık, aynı zamanda EU-OSHA'nın Türkiye'deki odak noktası olarak 2005 yılından bu yana faaliyetlerini yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Umut Meraş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir" ödülleri yarışmasına başvuru süresi 1 Ekim'e uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:52:12. #1.16#

title