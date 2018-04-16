Sağlıklı İlkbahar Reçeteleri…
Sabri Ülker Vakfı'nın dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği projelerden Yemekte Denge Mutfağı, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici, pratik tariflere yer veriyor.
Sabri Ülker Vakfı'nın dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği projelerden Yemekte Denge Mutfağı, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici, pratik tariflere yer veriyor. İşte onlardan üçü.
Kaynak: Dunya.com