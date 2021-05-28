"Sağlıklı günlerde, keyifli çaylar"
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"Sağlıklı günlerde, keyifli çaylar"

'Sağlıklı günlerde, keyifli çaylar'
Bültenler - Haberler | Güncel

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım "Sağlıklı Günlerde, Keyifli Çaylar" projesi kapsamında kırsal mahallelerde bulunan kıraathane ve kafeleri yeniledi.

Başkan Yıldırım, kırsal mahallelerde bulunan esnaflara pandemi sürecinde destek olarak, kıraathane ve kafelerin boya, tadilat ve temizliklerini yaptırdı.

Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kıraathane işletmecileri yapılan çalışmalardan dolayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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