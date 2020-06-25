Sağlıklı gülümseme: Sağlıklı vücut Sağlıksız bir ağzın sebep olabileceği hastalıklar hakkında yapılan çalışmalardan bazı veriler.

Yapılan araştırmalar, sağlığın ağızdan başladığını ve kötü bir ağız hijyeninin ile kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla dişlerimizi, diş etlerini ve ağzımızı sağlıklı tutmak önemlidir.

* 1,3 kat daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski,

* 18 kat daha fazla inme olasılığı,

* 7 kat daha fazla kalp krizi geçirme olasılığı,

* 7 kat daha fazla erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler,

Tüm bu risklerden korunmak için yapmamız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir şöyle ifade etti.

* Günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalayın.

* Diş ipi kullanın.

* Gargara kullanın.

* 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin.

* Yiyeceklerinize dikkat edin.

Sağlıklı bir ağız kalbinizin ve beyninizin daha kusursuz olmasını sağlayabilir. Diş hekiminizin önerilerine uyun çünkü bizler her zaman hastalarımızın sağlıklı gülümsemeleri olduğundan emin olmak isteriz.

Kaynak: Bültenler