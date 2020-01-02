Sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

02.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:13

Gebelik döneminde yapılan egzersizler anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizler; özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrılarını, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azaltıyor. Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor.

Daha rahat bir doğum için hareket şart

Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, yoga ve nefes egzersizleri anne adayı için herhangi bir riske yol açmadığı gibi bu sürecin daha sağlıklı ve rahat geçirilmesine de yardımcı olur. Egzersizlerin amacı kilo kontrolü değil anne adayının doğum sürecine katkı sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersize başlama zamanı ve hareketlerin içeriğidir. Doktor kontrolünde yapılan bir planlama çerçevesinde düzenli egzersiz, hem anne adayı hem de bebek için yararlı olacaktır.

Ağrı hissettiğiniz anda egzersizi bırakın

Gebelik döneminde egzersiz süreleri, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olmadır. Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir.

Gebelikte egzersiz kurallarına dikkat!

1.Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir.

2.Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir.

3.Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır.

4.Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir.

5.Gebeliğin 5'inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır.

Kaynak: Bültenler