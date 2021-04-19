Sağlıklı eğitim için okullar dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlıklı eğitim için okullar dezenfekte edildi

Sağlıklı eğitim için okullar dezenfekte edildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı boyunca devam etmesi beklenen kısmi kapanma sürecinde eğitimlerine yüz yüze devam eden 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için ilçedeki okullarda dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediye olarak pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine yüz yüze devam edebilmeleri için okullarımızda aralıksız olarak dezenfekte çalışması yaptık. Kısmi kapanma sürecinde eğitimlerine yüz yüze devam eden sınav sürecindeki öğrencilerimizin sağlığı için ise dezenfekte çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." dedi.

ÖZEL EKİP KURLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin eğitimlerine yüz yüze devam etmeleri yönünde alınan kararla birlikte Keçiören Belediyesi dezenfekte ekibi harekete geçti. Öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim görebilmeleri için özel bir dezenfekte ekibi kurulurken, faaliyette olan okullardaki çalışmalara hız verildi.?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlıklı eğitim için okullar dezenfekte edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:33:48. #1.16#

title