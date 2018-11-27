Medicana Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nde görevli Dr. Dt. Filiz Kolbakır, ağız ve diş sağlığına ilişkin sağlıklı diş ve dişetlerinin vücudun sağlığının göstergesi olduğunu belirtti.

Kolbakır, yaptığı yazılı açıklamada, diş hekimliği teknolojisinin aileleri ve çocuklarını ağız ve diş sağlığı bakımına motive etmek, yönlendirmek için gerekli bilgiye ve teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

Kaliteli bir diş hekimliği hizmetinden yararlanılması gerektiğine dikkati çeken Kolbakır, "Kaliteli bir dişhekimliği hizmetinden yararlanabilmek için de bireyin diğer sağlık problemlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı problemleri için zaman ayırması, konuyu önemsemesi hijyen ve kaliteden ödün vermemesi gerekmektedir. Çünkü sağlık ağızda başlar. Ağız vücudun aynasıdır. Sağlıklı diş ve dişetleri vücudun sağlığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İyi diş sağlığı uygulaması ve sağlıklı bir ağzın, diş ve diş etleri için önemli olduğunu vurgulayan Kolbakır, şöyle devam etti:

"Ayrıca görünümüz ve yaşam kalitenize de yardımcıdır. Diş sağlığı ekibiniz, siz ve diş sağlığı hekimlerinizden oluşur. Birlikte, azalmış yaşam kalitesinden ve olası tıbbi komplikasyonlardan kaynaklanan pek çok diş sorununu önleyebilirsiniz. Hastalıklı, çarpık, eksik dişler veya deforme olmuş bir çene konuşmanıza engel olabilir, yiyecekleri çiğnemenizi zorlu ve ağrılı bir hale getirebilir ve pahalı düzeltme uygulamalarına yol açabilir. Çürükler hemen tedavi edilmeli. Çürükler, çürüyen mine ve diş kökünün dışarı çıkması ile oluşan dişlerinizdeki ağrılı bölgelerdir. Soğuk veya sıcak yiyecekler veya içecekler bir şeylerin yanlış gittiğine işaret edebilir. Çürükler, dişte belirgin bir hasar olana kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu nedenle, diş hekiminizi düzenli ziyaret etmeniz oldukça önemlidir. Diş çürüğünün erken belirtilerini tedavi etmek, ilerlemiş vakalardan daha kolaydır."