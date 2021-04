"Sağlıklı çocuklar için önce annelerin sağlığı önemli"

Çocuk gelişiminde odağın genelde çocukta olduğunu ancak ebeveynlerin ve özellikle de annelerin ruh sağlığının öncelikle önemsenmesi gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, "Çoğu anne çocuğu iyi olursa iyi olacağını düşünür ama aslında tam tersi geçerlidir. Siz anne olarak iyi ve sakin kalabilirseniz çocuğunuz da sakin kalır" dedi.

"DUYGUNUZU ANLAMANIZ ÇOCUĞUNUZU ANLAMANIZI KOLAYLAŞTIRIR"

Çocukları anlamanın yolunun annenin kendini anlamasından geçtiğini vurgulayan Klinik Psikolog Kurşun, "Bu sebeple her anne önce kendi duygusunun farkında olmalıdır. Çocuğun varlığı ve onun bakımında yaşadığınız zorluklarda ne hissetmeniz gerektiği değil ne hissettiğiniz önemlidir. Duygunuzu anlamanız çocuğunuzu anlamanızı kolaylaştırır. Bir anne olarak sevdiğiniz şeyleri ve kendi ihtiyaçlarınızı fark etmeniz çocuğunuzla iyi bir ilişki kurmanız açısından önemli. Zaman zaman kendinizle kalmaya ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya ihtiyacınız olabilir. Bunları fark etmeniz ve etrafınızdaki kişilerden yardım istemeniz önemli" diye konuştu.

Annelerin çocuklarının bakımıyla ilgili içgüdüsel olarak davranış gösterseler de yaşadıkları kaygının genellikle işleri zorlaştırdığını belirten Kurşun, "Bebekken çocuğunuzun çok ağladığı ve onu sakinleştiremediğiniz bir anı düşünün. Neden ağlıyor olabileceğine dair fikriniz yok. Siz gerildikçe, onun ağlamasına anlam veremedikçe bebeğiniz de ağlıyor. Bir yerden sonra bebeği kucağınıza aldığınızda onu sakinleştirmekte zorlanıyorsunuz çünkü bebeğiniz sizin gergin ve kaygılı halinizi hissediyor. Annem gergin olduğuna göre ağlamam gereken bir şey var diye düşünüp daha çok ağlıyor. Eğer siz kendinizi sakinleştirebilirseniz, bebeğinizle sakin bir ses tonu ve yumuşak dokunuşlarla konuşabilirseniz bir süre sonra o da sakinleşecektir" ifadelerini kullandı.

"DUYGULARINIZIN SESİNİ DİNLEYİN"

Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, çocukların büyürken çok fazla çatışmadan geçtiklerini ve bir anne olarak bu çatışmaları iyi yönetebilmenin çocuğun empati yeteneği gelişmiş, sağlıklı ve sorumluluk sahibi bir yetişkin olması açısından önemli olduğunun altını çizen Kurşun, "Çocuklar büyürken zorlu deneyimler yaşar ve ebeveynlerin sınırlarını zorlar. Çünkü her koşulda ebeveyninin onun yanında olacağını görmek ister. Böyle durumlarda çocuğun hayat deneyimine eşlik etmek ve çocuğunuzun anlam vermesine yardımcı olmak için her koşulda sizin sakinliğiniz önemli olacak. Kendinize sakinleşmek için neye ihtiyacım var diye sorun. Olması gerekene değil olan ana odaklanın. Duygunuzu fark edin ve duygularınızın sesini dinleyin" dedi.

Her annenin çocuklarına karşı sorumlu olduğunu ancak diğer her konuda yardıma ihtiyaçları olabileceğinin unutulmaması gerektiğini de söyleyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, "Herkesin annelikle ilgili farklı fikirleri olabilir. Ancak her çocuk farklıdır ve her anne kendi çocuğunu diğer herkesten daha iyi tanır. O nedenle mümkün olduğunca kadınların anneliği ile ilgili yorum yapmaktan kaçınılmalıdır. Her deneyim özeldir ve farklıdır. Her anne de kendi annelik deneyiminde hiçbir süreci diğer annelerle birebir aynı yaşamaz. Annelere bu zorluklarla baş etmede sosyal destek göstermek önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı