'Sağlıklı Çevre Temiz Antalya' Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
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'Sağlıklı Çevre Temiz Antalya' Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

'Sağlıklı Çevre Temiz Antalya' Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
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'Sağlıklı Çevre Temiz Antalya' Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması sonuçlandıAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sağlıklı Çevre Temiz Antalya Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belli oldu.

'Sağlıklı Çevre Temiz Antalya' Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sağlıklı Çevre Temiz Antalya Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belli oldu. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ASAT Genel Müdürlüğü merkez binasında düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası nedeniyle 7-15 yaş arası çocukların katılımıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar konusunda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu kazanan yarışmacılar için ASAT Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ÇEVREYİ KORUMANIN YOLU EĞİTİM

Törende konuşan ASAT Genel Müdür Yardımcısı Recep Çalı, yarışmaya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolunun çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunu belirtti. Çalı "Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak çevre ve doğa dostu bir kent yaratmak bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

JÜRİ ÜYELERİNDEN TEŞEKKÜR

Ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı, "Çevre sağlığına ve Antalya'ya bu kadar önemle bakan fotoğraflar görmek bizi çok umutlandırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğümüze böyle bir yarışmayı düzenlediği için teşekkür ederiz" dedi.

ÇEVRE DOSTU KENT YARATMAK İSTİYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da "Başkanımız Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonuyla çevre ve doğa dostu bir kent yaratmak bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Yarışmaya gönderilen 79 fotoğraf içerisinden birinci olan fotoğrafın sahibi Hüseyin Enes Büyükkeskin ödülü olan bisikleti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy'dan aldı. İkinci olan Gülce Tuna'ya tablet, üçüncü olan Kayra Alp Şahin'e ise şövale ve resim seti hediye edildi.

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Kaynak: Habermetre

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