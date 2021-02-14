Sağlıklı Bir İlişki İçin 10 Altın Öneri!
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Sağlıklı Bir İlişki İçin 10 Altın Öneri!

14.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:49
Sağlıklı Bir İlişki İçin 10 Altın Öneri!

"Yapılan bilimsel araştırmalar hep aynı sonucu ortaya koyuyor; sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak fiziksel ve psikolojik sağlığımız başta olmak üzere yaşamımızın birçok alanına olumlu katkı sağlıyor. Uzman Klinik Psikolog Ece Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, sağlıklı bir ilişki için 10 altın öneride bulundu; sağlıklı ilişkinin 7 faydasını anlattı."

Sağlıklı ilişki; birbirine sevgi, saygı ve güven ile bağlı olan, hayatı ortak paylaşan, eşit hak ve sorumlulukları olan, birbirlerine özel alanlar tanıyan kişilerin yürüttüğü birlikteliklerdir. Sağlıksız olarak adlandıracağımız ilişkiler ise; çiftlerden birinin kurallarına, dayatmalarına göre yaşanan, karşısındakini değiştirmeye çalışan, güç savaşlarının sık sık gündeme geldiği, kavga ve tartışmanın çok yoğun yaşandığı ilişkilerdir.

Son bir yıldır çalışma hayatımızın eve taşındığı, partnerlerin evde kısıtlı bir fiziksel ortamda daha fazla zaman geçirmek durumunda kaldığı pandemi süreci, bazı ilişkilerde ciddi anlamda bunalmışlık ve bıkkınlık hissine yol açtı ve ilişkiler sağlıksız bir hal alarak ayrılıklara sürüklendi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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