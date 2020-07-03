Sağlıklı bir hayat için ideal kiloya dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıklı bir hayat için ideal kiloya dikkat

İdeal ağırlıkta olmanın kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltacağına dikkat çeken Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, "Fazla kilolu olmak kronik hastalıkların zeminini hazırlarken olmanız gereken ağırlıktan az, çok zayıf olmakta hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Sağlıklı bir hayat için ideal kiloya dikkat
03.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:32
İdeal ağırlıkta olmanın kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltacağına dikkat çeken Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, "Fazla kilolu olmak kronik hastalıkların zeminini hazırlarken olmanız gereken ağırlıktan az, çok zayıf olmakta hastalıklara davetiye çıkarıyor. Fazla kilolu olmanın getirdiği sonuçlardan biri de uyku apnesidir. Uyku esnasında belirli aralıklarla solunum durur, horlamaya neden olur." dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı bir hayat için ideal kilonun öneminden bahsetti. Bireylerin cinsiyetine, yaşına, boyuna göre uygun kiloda olmasının ideal ağırlık olarak belirtildiğini söyleyen Aksoylu, "İdeal ağırlığı etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en başında çalışma şekliniz, fiziksel aktivite düzeyiniz, beslenme düzeniniz ve alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz, sağlık durumunuz gelmektedir. Her yönden sağlıklı bir hayat için ideal ağırlıkta olmak çok önemlidir. İdeal ağırlığın yanında ideal yağ ve kas oranında olmakta diğer önemli bir husustur.

Fazla kilolu olmak kronik hastalıkların zeminini hazırlarken olmanız gereken ağırlıktan az, çok zayıf olmakta hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yani; obezite sağlık problemlerini tetiklerken, zayıflıkta başka sağlık problemlerini meydana getiriyor" dedi.

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu şöyle devam etti;

"Obezite problemi olan bireylerde kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, solunum yolu hastalıkları (astım vb.) görülme sıklığı her zaman çok fazladır. Kilo almak bu hastalıkları tetikler. İdeal ağırlıkta olan kişilerde bu hastalıklar görülmüyor mu diyeceksiniz, tabi ki görülebilir. Fakat kilo her zaman bu hastalıkların zeminidir. Kilolu kişilerde bu hastalıklar yüksek oranda daha çok görülür. Hayat kaliteniz düşer. Fiziksel ve psikolojik sağlığınız etkilenir"

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Kontrolsüz diyabet hastalarının şekere bağlı anlık sinirlenmelerine hepimizin şahit olduğu olmuştur. Astımı olan kişiler kilo aldıkça solunum problemleri yaşamaktadır." dedi ve ekledi: "Kalp krizi geçirme riskleri artmaktadır. Çok zayıf olan kişilerde de vitamin-mineral ve kan değeri bozukluklarını sıklıkla görüyoruz. Gerek hastalık durumuna bağlı gerek kilo alma korkusuna bağlı olarak yaşanan beslenme bozukları, iştahsızlık enerji kapasitenizi düşürerek yaşamsal faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkileyecektir."

"FAZLA KİLO UYKU APNESİNE NEDEN OLABİLİR"

Fazla kilolu olmanın getirdiği sonuçlardan birinin de uyku apnesi olduğunu ifade eden Aksoylu, "Uyku esnasında belirli aralıklarla solunum durur, horlamaya neden olur. Bu gibi durumlar kalp yetersizliği, yüksek tansiyon ve ritim bozukları için risk oluşturmaktadır. Zaten kalitesiz bir uyku tüm hayatımızı olumsuz etkiler.

İDEAL KİLODA OLMAMAK PSİKOLOJİK SORUNLARIN BAŞLANGICIDIR

Olmamız gereken ağırlığın çok üstünde ya da çok altında olmanın getirdiği sorunlar alışverişe gittiğimizde başlıyor. Hepimiz kıyafet ya da ayakkabı denerken kilo problemleriyle yüzleşiyoruz. Devamında spor yaparken bizi takip ediyor. Aksoylu, "Çok kilolu isek hareketlerimiz kısıtlanıyor, çok zayıf isek hareket kapasitemiz azalıyor. İstediğimiz kıyafeti giyememek sinirlerimizi bozuyor." diye konuştu.

ÖĞRENME YETENEKLERİMİZ AZALIYOR, SOSYAL ÇEVREDEN UZAKLAŞIYORUZ

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu şunları söyledi:

"Sağlık problemleri bizi fark etmeden etkiliyor. Nefes alamamak beyin kapasitemizi azaltıyor. Oksijenden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Öğrenme yeteneklerimiz zorlanıyor. Sosyal çevreden ve kendimizden uzaklaşıyoruz. Cinsel hayatımız, cinsel kimliğimiz etkileniyor. Ameliyat süreçlerini etkileyen nedenlerin başında bile çok zayıf ya da çok kilolu olmak geliyor. İyileşme dönemimiz etkileniyor.

İDEAL AĞIRLIĞA ULAŞABİLMEK İÇİN GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Kilo vermek ya da kilo almak isteyen kişilerin kısa bir süre içinde yüksek hedefler koymaları süreçten uzaklaşıp eskisi gibi kalmalarına neden olabiliyor. Örneğin vermeniz ya da almanız gereken 20 kg var ve 2 ayda bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sizin için ideal olan bu değilse pes etmeyin. 2 ay gibi bir süreç yerine 4-5 aya yayın. Ama hedefinize ulaşın. Mühim olan eskisi gibi kalmaktansa hedefe ulaşmaktır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Haber
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Yunan basınından Türkiye itirafı
Yunan basınından Türkiye itirafı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu
Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ayşegül Yıldız Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Sağlıklı bir hayat için ideal kiloya dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:32:44. #1.15#
title