Hakkari'de 'Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek' projesi Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde start aldı.



Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği proje kapsamında kentteki üç spor salonunda futsal, voleybol, masa tenisi, satranç ve dart branşlarında kurs ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 2016 yılı aralık ayında Hakkari Valiliğinin desteği ile başlatılan 'Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek' projesi kapsamındaki etkinlik ve kurslara il merkezindeki 21 ilköğretim ve 17 ortaöğretim okulundan çoğunluğu kızlardan oluşan yaklaşık 5 bin öğrenci katılmıştı. 9 kasım 2017'da 'Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek' projesinin Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde start aldığını ifade ettiler. - HAKKARİ