Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı Gerçekleşti
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Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı Gerçekleşti

Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı Gerçekleşti
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Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı Gerçekleşti Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi'nin bilimsel etkinlikler kapsamında düzenlediği "Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız" isimli konferans, 14 Temmuz 2021 tarihinde Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı Gerçekleşti Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi'nin bilimsel etkinlikler kapsamında düzenlediği "Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız" isimli konferans, 14 Temmuz 2021 tarihinde Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Melike Elitaş Ertuğrul'un konuşmacı olarak yer aldığı moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner'in yaptığı konferansa, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar ve öğretim üyeleri katıldı.

Ağız ve diş sağlığının bireyin genel olarak sağlıklı olmasında adeta bir sigorta görevi gördüğünü belirten Dr. Melike Elitaş Ertuğrul, her bir dişin diğer organlarla doğrusal etkileşim halinde olduğunu ve diş çürüğü ya da diş kayıplarının ilgili organın işlevine de zarar verdiğini ifade etti.

Toplumda ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi veren Dr. Melike Elitaş Ertuğrul, sağlık profesyonellerinden hemşire ve ebelerin ağız ve diş sağlığı konusunda büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Öğretim elemanları ve öğrencilere sunumu ile verdiği katkılar için Dr. Dt. Melike Elitaş Ertuğrul'a teşekkür belgesi verilmesinin ardından konferans, katılımcıların soru ve görüşleri ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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