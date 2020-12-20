Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

20.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:49

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

AMASYA - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.

Amasya'da bir tıp merkezinde görevli Diyetisyen Gülşah Akyılmaz'ın önerdiği diyet programını aksatmadan yapan Recep Çavdar, 143 kilodan 84 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

3 yaşındayken konulan omurga eğriliği teşhisi üzerine olduğu ameliyat sonrası eve kapanmasıyla hızla kilo aldığı günler artık geride kalan Çavdar, azmi ve ailesinin desteği sayesinde artık koşabiliyor, spor yapabiliyor.

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Ryan Babel Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Temmuz Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 09:49:34. #1.14#
title