Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
AMASYA - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.
Amasya'da bir tıp merkezinde görevli Diyetisyen Gülşah Akyılmaz'ın önerdiği diyet programını aksatmadan yapan Recep Çavdar, 143 kilodan 84 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.
3 yaşındayken konulan omurga eğriliği teşhisi üzerine olduğu ameliyat sonrası eve kapanmasıyla hızla kilo aldığı günler artık geride kalan Çavdar, azmi ve ailesinin desteği sayesinde artık koşabiliyor, spor yapabiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK