Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş: Şok diyetlerden uzak durun
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Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş: Şok diyetlerden uzak durun

14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:15
Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş: Şok diyetlerden uzak durun

Hızlı kilo vermek için yapılan sağlıksız ve kişiye özel olmayan diyet programlarının kısa vadeli olduğunu vurgulayan İlknur Özkuş, "Şok diyetlerden uzak durun" dedi

İlknur Özkuş, "Günümüzde popüler olan düşük kalorili beslenme programları, kişiye özel programlanmadığında yağ miktarında değil, kas ve su kaybında azalmaya neden olmaktadır. Kısa sürede hızlı kilo kaybı garantisi veren bir diğer adıyla şok diyet programları; metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Uzun süreli düşük kalori alımı vücutta stres ortamı oluşturmakta ve bununla birlikte metabolizma da yavaşlamaktadır" dedi.

'KİŞİYE ÖZEL AYARLAMA ŞART'

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü rehberinden örnekler veren, uluslararası sertifikalı Sağlıklı Beslenme Danışmanı ve Yaşam Koçu İlknur Özkuş, sağlıklı bir diyet programının kişinin yaşına, boyuna, kilosuna ve yağ oranına göre tamamen kişiye özel ayarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Snob Magazin

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