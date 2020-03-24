Sağlıklı bebekler için gebelikte beslenme önemli Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Onur Özdenoğlu, bu süreçte anne adaylarının hem kendi hem de bebek sağlığı için hassas davranması gerektiğini söyledi.

Dr. Onur Özdenoğlu, hamilelikte alınan besinlerin bebeğin gelişiminde oldukça etkili olduğuna dikkat çekerek, "Gebelikte anne adayı, yediği her besini bebeği ile paylaşıyor. Bu nedenle, gebeler beslenme listelerini faydalı besinlerden oluşturmaya özen göstermeli. Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için hamilelikte alınan besinlerdeki vitaminler çok etkilidir. Özellikle doğal besinler tüketmek ve dengeli beslenmek bu dönemde oldukça önemlidir" dedi.

Organik beslenmeye özen gösterin

Hamilelik boyunca kalsiyum, protein, demir, folik asit, C vitamini ve lifli gıdalar açısından zengin yiyeceklerin önerildiğini ifade eden Özdenoğlu, bu dönemde beslenme konusunda hassas ve dikkatli davranan annenin bebeğinin de kendisinin de sağlıklı olacağını kaydetti.

Dr. Onur Özdenoğlu, annenin beslenme konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bebeği besliyorum düşüncesi ile çok fazla yemek yenmemesi gerekiyor. Bu bebek ve anne açısından zararlıdır" diye konuştu. Özellikle organik beslenmenin gebelik döneminde daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Özdenoğlu, kimyasal maddeler içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Günde 2 adet ceviz yenmeli

Gebelikte doğru beslenme ile bebeğin bağışıklık sisteminin gelişeceğini dile getiren Op. Dr. Onur Özdenoğlu, "Anne adaylarının kalsiyum ve protein ihtiyaçlarının karşılanması adına süt, yoğurt ve yumurta tüketmesi gerekir. Bunların dışında kırmızı et, balık, tavuk eti, kuru baklagiller, mercimek, taze meyve ve sebzeler önemli besin kaynaklarıdır. Bu dönemde çay ve kahve tüketimi de çok fazla olmamalı" dedi.

Kaynak: Bültenler