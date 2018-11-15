Sağlıkla İlgili Düzenlemeleri İçeren Teklifin Birinci Kısmı Kabul Edildi

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 22 maddeden oluşan ilk kısmı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 22 maddelik kısmı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Suçun bir yıl içinde tekrar etmesi durumunda ceza bir kat artırılacak.

450 gün sonra göreve başlayacaklar

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Düzenlemeyle birlikte doktorların birden fazla görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılıyor.

Embriyo ve üreme hücresi bağışına hapis cezası getirilecek

Kanun, yasaya aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların ticaretini yapanlar veya bu fiilleri özendiren, kişilere, daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Sağlık Bakanlığının izni olmadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi hizmeti veren kurum ve kuruluşların faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

Doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu hallerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu düzenleme ile eşlerden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak. Başkasına ait üreme hücresi veya embriyonun kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de yasaklanacak.

Teklif, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici esasları da içeriyor. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. - ANKARA