SağlıkKent Konutları'nın ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanları için projelendirdiği SağlıkKent Konutları'nın ihalesi gerçekleştirildi.

Kent Konut Genel Müdürlüğü İhale Salonunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. 502 konutluk proje için bir firma 193 milyon 750 bin TL teklif sunarken, bir diğer firma ise 200 milyon TL'lik teklif verdi. Proje, Kartepe Kent Meydanı'na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak. Fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,05 oranında faiz kullanabilecek. - KOCAELİ