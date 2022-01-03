SağlıkKent Konutları ihalesi 8 Şubat'ta

Kent Konut Genel Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak olan ihaleye katılmak isteyen firmaların gerekli evrakları ihale saatine kadar teslim etmeleri yeterli olacak. Büyükşehir'in sağlık çalışanları için yapacağı 502 konutluk SağlıkKent konut projesinde 27 Ekim'de kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenmişti.

HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Pandemide sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, sağlık çalışanları için 502 konut yapacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan konutlara 758 sağlık çalışanı başvurdu. Başvuranlar arasında 502 hak sahibini belirlemek amacı ile 27 Ekim'de kura çekilişi yapıldı. Kura çekiminin ardından sıra konutların yapım ihalesine geldi.

480 GÜNDE TESLİM EDİLECEK

İhaleyi alacak firmaya 7 gün içinde yer teslimi yapılacak, konutların 480 günde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Proje, Kartepe Kent Meydanı'na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.

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