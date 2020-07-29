Sağlıkta şiddet sürüyor! İçki şişelerini sağlık çalışanına fırlattılar
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Sağlıkta şiddet sürüyor! İçki şişelerini sağlık çalışanına fırlattılar

Adana'da alkollü olduğu belirtilen kadın, kimliği belirsiz kişilerce dövüldü. Kadının başından yaralandığını gören yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık çalışanına ellerindeki içki şişeleriyle saldırdı. Hafif yaralanan sağlıkçının yardım istediği polis, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlıkta şiddet sürüyor! İçki şişelerini sağlık çalışanına fırlattılar
29.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:07

Adana'nın Seyhan ilçesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, D.D. adlı kadının alkollü ve yaralı olduğunu görenler, 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ayakta durmakta zorlanan, başından yaralı D.D.'ye müdahale etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin yanına gelen ve D.D.'nin akrabası olduklarını söyleyen alkollü iki kişi, ellerindeki içki şişelerini sağlık çalışanı A.Ü.'ye fırlattı.

İKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonucu hafif yaralanan A.Ü., polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis, iki saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralı D.D. ise tedavisi yapılmak üzere, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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