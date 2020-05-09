Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi
09.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:17

EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle kutladı.

EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle kutladı.

Keşan Devlet Hastanesi Acil Servis'te veri giriş personeli olarak görev yapan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle bir süredir göremediği kızının doğum gününü kutlamak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ulaştı. Başkan Helvacıoğlu, bunun üzerine anneannesi Gülnaz ve dedesi İsmail Yılmaz'ın yanında kalan Ayşe Sena'nın Yukarı Zaferiye Mahallesi Tarhan Sokak'taki evine gitti. Anne Özlem Bağırtlak, Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaparak, kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü kutladı. Ayşe Sena, daha sonra getirilen pastadaki mumları üfledi.

Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs ile mücadelede her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bu süreçte fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendi aileleriyle değil bizlerle ilgileniyor. Ayşe Sena kızımız bugün 2 yaşına bastı. Biz de ona sarılamıyoruz ama annesinin yerine doğum gününü kutluyoruz. Fedakarlıkları için minnetarız" dedi.

Özlem Bağırtlak da Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ersin Korkut Gülben Ergen Safiye Soyman Hatice Çarpar
Spor Falcao Can Bartu Ergin Ataman Sergen Yalçın Nenad Bjelica
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 20:42:50. #1.15#
title