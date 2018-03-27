Sağlıkçıların Fotoğraf Yarışması Heyecanı

Bursa genelindeki fotoğraf sever sağlıkçıların yoğun katılım göstermesi beklenen yarışma Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından tanıtıldı. Yarışmanın akılcı ilaç kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığına dikkat çeken Dr. Akan, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz yarışmamızda milli kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımızı tema olarak belirledik. Geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan bir kaynak olan yaşlılarımız, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, en az o kadar önemlidir" dedi.

Fotoğraf severlerin yarışmaya 15 Mayıs tarihine kadar başvurabileceğini belirten Dr. Akan, "Yarışmamıza reçete yazan tüm hekimler, serbest ve kamuda çalışan tüm eczacılar, özel ve kamu kuruluşlarındaki sağlık çalışanları, üniversitelerin sağlık konusunda eğitim veren bölümlerinde okumakta olan öğrenciler katılabilir. Yarışmamıza her katılımcı en çok 4 fotoğraf çalışmasıyla katılabilir ve eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış olmalıdır. Orijinal hali ile gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır" şeklinde konuştu.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Yarışmaya fotoğraf severlerin yoğun katılımını beklediklerini dile getiren Dr. Akan, "Yarışmamıza başvurular tamamlandıktan sonra seçici kurulumuz tarafından fotoğraflar incelenecek. İlimizde görev yapan tüm sağlık çalışanları ve sağlık alanında okuyan tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.