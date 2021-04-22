Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı
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Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı

Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, Covid-19 servislerinde çalışan sağlıkçıların çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Antalya'da, Covid-19 servislerinde çalışan sağlıkçıların çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Muratpaşa Belediyesi'nin bu zorlu dönemde sadece sağlık çalışanlarının çocukları için açtığı Münir Özkul Kreşi öğrencileri, şarkılar ve şiirlerle bayramlarını doyasıya yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin hastanelerin covid-19 pandemi servisi ve laboratuvarlarında görev yapan sağlık çalışanlarının 3-6 yaş arası çocukları için açtığı Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin küçük öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklar, bayram için Atatürk fotoğraflarından yapılmış taçlar taktı, Türk bayraklı tişörtler giydi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan için özel hazırlanan pano önünde şiirler okuyan çocuklar, kreş bahçesinde de günlerdir büyük bir heyecanla hazırlandıkları gösterilerini sundu. Çocukların, gösteriler sırasında sosyal mesafelerini korumaları için hulahopların kullanılması dikkat çekti. - ANTALYA

Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı
Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı
Sağlıkçıların çocukları 23 Nisan'ı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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