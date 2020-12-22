'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor virüs kurbanı oldu

'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor virüs kurbanı oldu

Sosyal medya hesabından geçirdiği korona virüs zorluklarını anlatan Dr. Soner Oğuz, korana virüs sebebiyle hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de "Sağlık çalışanlarını sevin" çıkışıyla gündem olan Dr. Soner Oğuz, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 17 Aralık günü sosyal medyada yaptığı paylaşımla zor günler geçirdiğini belirten Oğuz, "Soluk, herahalde30 dakika daha gecikse bende sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum" diye yazdı.

Çivril ilçesi Çıtak Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ve 2.5 yaşında ikiz çocukları olan hekim Dr. Soner Oğuz, hafif üşeme ve titremeden dolayı rahatsızlandı. Sonrasında ağrıları dayanılmaz hale gelen Oğuz, korona virüs belirtilerini taşımaya başladı. Hastaneye gidip test yaptırması üzerine evde sonucunun pozitif çıktığı öğrenen Oğuz, nefes darlığı çekmesi dolayısıyla ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı artan Dr. Oğuz, Denizli'de özel bir hastaneye sevk edildi. Ardından Dr. Oğuz, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı"

17 Aralık tarihinde yaptığı paylaşımla 'Bende sağlık şehidi mi olacaktım' sözlerini yazan Oğuz, "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında korona virüs olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Soluk herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidimi olacaktım bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin" diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT