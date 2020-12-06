Sağlıkçılardan kreş talebi
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Sağlıkçılardan kreş talebi

06.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:36
Sağlıkçılardan kreş talebi

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarının kreş ve anaokulu sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalı" dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarının kreş ve anaokulu sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalı" dedi.

Sağlık çalışanları üzerindeki yükün koronavirüs salgınıyla birlikte artış gösterdiğini belirten Başkan Kuluöztürk, kreş ve anaokullarının kapatılması nedeniyle sağlıkçıların mağdur olduğunu vurguladı. "Sendikamıza gelen talepler arasında, okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik sorunlar ilk sıraya yükseldi" değerlendirmesinde bulunan Kuluöztürk, esnek mesai uygulaması dışında kalan, yıllık izinleri durdurulan sağlıkçıların en büyük endişelerinin çocuklarını koruyamamak olduğuna dikkat çekti.

"Dikkat çektiğimiz noktaya gelindi"

Sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik kreşlerin hizmete girmesi noktasında yıllardır mücadele verdiklerini hatırlatan Kuluöztürk, "50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılmalı. Bu sayının altında kalanlar içinse birden fazla kuruluşa ortak hizmet verecek kreşler oluşturulmalı. Bu konunun önemini yıllarca dile getirdik. Şu an işaret ettiğimiz, dikkat çektiğimiz noktaya gelindi. Sağlıkçılar, salgın öncesi işe giderken çocuklarını kreşlere bırakıyordu, şimdi böyle bir imkanları yok. Sağlıkçılarımızın bu talebinin yerine gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Vebalini kimse ödeyemez"

Tedbir alırken tedbirsizlik yapılmaması gerektiğinin altını çizen Kuluöztürk, "Sağlıkçılarımız 3-4 yaşlarındaki çocuklarının üzerine kapı mı kilitlesin? Hiç tanımadığı kişilere çocuklarını emanet mi etsin ya da yanlarında hastaneye mi götürsünler? Fatma hemşirenin işe gitmek için komşusuna bıraktığı iki yavrusu birbirine sarılarak can vereli 4 ay oldu. Çorum'daki yangın faciasından kimse gereken dersi çıkarmadı mı? Bir daha böyle bir dram yaşanırsa bunun vebalini kimse ödeyemez" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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