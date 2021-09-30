SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM - Haberler
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SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEN İstanbul üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına son verdiği gerekçesiyle eylem yaptı.

SAĞLIK-SEN İstanbul üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına son verdiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemde grup adına açıklamayı, SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner yaptı.

Caner, 'Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi' Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan 'pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" dedi. SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM
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