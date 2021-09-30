SAĞLIKÇILARDAN İBB ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIK-SEN İstanbul üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına son verdiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemde grup adına açıklamayı, SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner yaptı.

Caner, 'Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi' Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan 'pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" dedi. SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.