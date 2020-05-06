Sağlıkçılardan "Güzel günler yakın" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıkçılardan "Güzel günler yakın" mesajı

Sağlıkçılardan 'Güzel günler yakın' mesajı
06.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:34

Antalya'da hayata geçirilen "Geleceğe mesajım var" kampanyasına çektikleri videolarla destek veren sağlık çalışanları, biraz daha sabırlı olunmasını isteyerek, güzel günlerin yakın olduğunu belirtti.

Antalya'da hayata geçirilen "Geleceğe mesajım var" kampanyasına çektikleri videolarla destek veren sağlık çalışanları, biraz daha sabırlı olunmasını isteyerek, güzel günlerin yakın olduğunu belirtti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen "Antalya Sivil Platformu Projesi" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanılan süreçte farkına varılmayan değerler için çalışma başlatıldı.

Dernek, "Siz bu süreçte en çok neyin farkına vardınız?" sloganıyla "Geleceğe mesajım var" başlıklı sosyal farkındalık kampanyasını hayata geçirdi.

Salgınla mücadele için ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda kalan bazı sağlık çalışanları da kısa videolar çekerek, kampanyaya destek verdi.

"Sevdiklerimize sımsıkı sarılacağımız günler çok yakında"

Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresi Eylül Gümüş, sağlık personeli olarak aileleriyle zor süreçten geçtiklerini söyledi.

Endişe, korku ve kaygıları bir kenara bırakarak, inançla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz en büyük güç umutlarımız, hayallerimiz ve içimizdeki sevgimizdir. Günümüz ne kadar zor geçerse geçsin, her yeni gün, umut dolu mutlu yarınların habercisidir. Sıkıldınız, bunalıp daraldınız, belki sevdiklerinizi özlediniz ama inanın bu zor günler de geçecek. Dost sohbetleri yapacağımız, gezip dolaşacağımız, sevdiklerimize sımsıkı sarılacağımız günler çok yakında. Bu mücadelede bizlere destek olmaya devam edin, evinizde kalın, mutlu, sağlıklı, güvende olun."

"Dede torun dışarı çıkmayın, evde oturun, birlikte vakit geçirin"

Aynı hastanenin pandemi servisi hemşiresi Gülhane Salvur Keleş ise Türkiye'nin yeniden güzel günlere dönmesi için sağlık ordusu olarak mücadele ettiklerini dile getirdi.

İnsanların evde kalarak kendilerine destek olmasını isteyen Keleş, "Biliyoruz ki bahar geldi, binbir türlü çiçek kokusu ve kuş sesleriyle davetkar olsa da sağlıklı günler için büyükanne, dede torun dışarı çıkmayın. Evde oturun, vakit geçirin, birlikte her gün yeni oyun kurun. Daha güzel günler için en güzeli evde kalmak." diye konuştu.

Aile hekimi Kutay Güven, sağlık çalışanları olarak bu süreçte canla başla mücadele ettiklerini belirtti.

İşinden arta kalan zamanları evinde geçirdiğini anlatan Güven, "Evimde kendime zaman ayırıyorum. Siz de sağlığınız için evinizde kalın. Unutmayın, bisikletlerimizi ormanlara süreceğimiz günler çok yakın." dedi.

Projenin medya ve iletişim sorumlusu Hakan Şimşek de kampanyanın kısa sürede ilgi gördüğünü, anlamlı mesajlar geldiğini ifade etti.

Sağlıkçılardan 'Güzel günler yakın' mesajı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Yerli solunum cihazında ilk ihracat! Tanesi 17 bin 500 dolardan satıldı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat! Tanesi 17 bin 500 dolardan satıldı
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ
Spor Neymar Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlıkçılardan "Güzel günler yakın" mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 11:44:18. #1.14#
title