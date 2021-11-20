Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Haberler | Yerel

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditlere karşı yapılan tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditlere karşı yapılan tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erbaa Devlet Hastanesinde KBRN'ye maruz kalmış insanlara yapılacak müdahale, bilgi tazeleme ve bilinçlendirmek adına tatbikat yapıldı. Senaryo gereği kimyasal ve tıbbi atıkların taşınması sırasında iş kazası meydana geldi. Yere düşen bidondan çevreye kimyasal maddeler saçıldı. Görevliler turuncu alarm verirken çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kimyasal madde ve tıbbi atıklara maruz kalan 2 çalışana özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri müdahale etti. KBRN izole odasına alınan şahıslara ilk müdahale yapıldı. Tatbikat sonunda Erbaa Devlet Hastanesi Başhekim op. Dr. Muzaffer Baş görevlilere olası durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title