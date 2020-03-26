SAĞLIKÇILARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.

Kaynak: DHA