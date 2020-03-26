Sağlıkçılardan "evde kal" çağrısı
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı.
26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:47
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.
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Kaynak: DHA