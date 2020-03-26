SAĞLIKÇILARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.

Görüntü dökümü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

Doç. Dr. Nesrin Öcal Göğüs Hastalıkları Uzmanı (ve ekibi)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu

Dahiliye Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Betül Erişmiş

Gastroenteroloji Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Duman

Siyami Ersek EAH Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam

Mikrobiyolog Öğr. Gör. Cemre Özkanca

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı M. Bülent Rabuş

İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı

Hamidiye SHMYO Eczane Hizmetleri Programı ve Evde Hasta Bakım Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Eczacı Hüsna Koyunoğlu, Öğr. Gör. Mikrobiyolog Cemre Özkanca ile İşaret Dili Öğretici ve Tercümanı Liriye Hayriye Pırnak'ın hazırlamış oldukları '14 Kural'ın işaret dili videosu.

Kaynak: DHA