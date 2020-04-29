Sağlıkçılardan Elazığ'a özgü, davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı
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Sağlıkçılardan Elazığ'a özgü, davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı

Elazığ'da gönüllü müzisyenler, kendilerine tahsis edilen yurtlarda kendilerini gönüllü karantinaya alan sağlıkçılara, sahurda davullu klarnetli sürpriz yaparak Ramazan nostaljisi yaşattı.

Sağlıkçılardan Elazığ'a özgü, davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı
29.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:03

Elazığ'da gönüllü müzisyenler, kendilerine tahsis edilen yurtlarda kendilerini gönüllü karantinaya alan sağlıkçılara, sahurda davullu klarnetli sürpriz yaparak Ramazan nostaljisi yaşattı. Yurdun bahçesine inen sağlıkçılar, sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekip, eğlenme fırsatı buldu.

Korona virüs (Covid 19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sağlık personelleri büyük bir özveriyle çalışarak en ön safta mücadele ediyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kentteki hastanelerde görev yapan sağlık personelleri de Elazığ Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Harput Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda kendilerini gönüllü karantinaya aldı. Ramazan ayını da ailelerin uzakta geçiren sağlık çalışanları için davulcu ve klarnetçiden oluşan gönüllü bir ekip, sürpriz yaparak moral desteği verdi. Ekibin çaldığı yöresel ve geleneksel ezgilerle sağlık çalışanları da sosyal mesafeyi koruyarak halay çekip doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda yurtta kalanlar da kendilerine sürpriz yapan gönüllü ekibi alkışlayarak teşekkür etti.

"Bugün sürpriz bir davul sesiyle uyandık"

Davul ile klarnetin kendileri için bir sürpriz olduğunu dile getiren sağlık çalışanlarından Tayfun Kuşbey, yurt geneli yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve herkesin evde kalması çağrısından bulundu.

Kuşbey, "Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte bu salgından dolayı 7/24 görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz bizler için evlerinde kalmaları. Zor süreci hep birlikte atlatacağız. Şu an bütün sağlık çalışanları olarak güvenliğimiz için, ailemizin güvenliği için bizlere tahsis edilen yurtlarda kalıyoruz. Başta Elazığ valiliğimiz olmak üzere bütün kurumlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bugün sürpriz bir davul sesiyle uyandık. Bundan dolayı emeği geçen gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Onlara çok şey borçluyuz hepsine teşekkür ediyorum"

Arkadaşıyla birlikte sağlık çalışanlarının bulunduğu yurdun önüne gelerek onlara olan minnet borçlarını ödemek istediklerini ifade eden Klarnetçi Miraç Arslan, "Sağlık çalışmalarımız bu salgından dolayı yaklaşık bir buçuk aydır hiç durmadan yardım amaçlı çalışıyor. Bu gece biz onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek, onlara bir nebze de olsa minnet borcumuzu aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sadece bu programlarla değil, Türk milleti olarak onlara her türlü destek olmamız gerekiyor. Bu virüs salgını nedeniyle de insanlar zaten evden çıkmıyor. Onların yaptığı çalışmaları sürekli destekleyip onları her akşam 21.00 alkışlamalar gibi programlar düzenleyerek motive etmemiz gerekiyor. Onlara çok şey borçluyuz hepsine teşekkür ediyorum. Allah hiçbirinin emeklerini boşa götürmesin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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