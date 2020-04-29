Sağlıkçılardan davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıkçılardan davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı

Elazığ'da gönüllü müzisyenler, kendilerine tahsis edilen yurtlarda kendilerini gönüllü karantinaya alan sağlıkçılara, sahurda davullu klarnetli sürpriz yaparak Ramazan nostaljisi yaşattı.

Sağlıkçılardan davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı
29.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:47

Elazığ'da gönüllü müzisyenler, kendilerine tahsis edilen yurtlarda kendilerini gönüllü karantinaya alan sağlıkçılara, sahurda davullu klarnetli sürpriz yaparak Ramazan nostaljisi yaşattı. Yurdun bahçesine inen sağlıkçılar, sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekip, eğlenme fırsatı buldu.

Korona virüs (Covid 19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sağlık personelleri büyük bir özveriyle çalışarak en ön safta mücadele ediyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kentteki hastanelerde görev yapan sağlık personelleri de Elazığ Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Harput Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda kendilerini gönüllü karantinaya aldı. Ramazan ayını da ailelerin uzakta geçiren sağlık çalışanları için davulcu ve klarnetçiden oluşan gönüllü bir ekip, sürpriz yaparak moral desteği verdi. Ekibin çaldığı yöresel ve geleneksel ezgilerle sağlık çalışanları da sosyal mesafeyi koruyarak halay çekip doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda yurtta kalanlar da kendilerine sürpriz yapan gönüllü ekibi alkışlayarak teşekkür etti.

"BUGÜN SÜRPRİZ BİR DAVUL SESİYLE UYANDIK"

Davul ile klarnetin kendileri için bir sürpriz olduğunu dile getiren sağlık çalışanlarından Tayfun Kuşbey, yurt geneli yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve herkesin evde kalması çağrısından bulundu.

Kuşbey, "Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte bu salgından dolayı 7/24 görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz bizler için evlerinde kalmaları. Zor süreci hep birlikte atlatacağız. Şu an bütün sağlık çalışanları olarak güvenliğimiz için, ailemizin güvenliği için bizlere tahsis edilen yurtlarda kalıyoruz. Başta Elazığ valiliğimiz olmak üzere bütün kurumlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bugün sürpriz bir davul sesiyle uyandık. Bundan dolayı emeği geçen gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Arkadaşıyla birlikte sağlık çalışanlarının bulunduğu yurdun önüne gelerek onlara olan minnet borçlarını ödemek istediklerini ifade eden Klarnetçi Miraç Arslan, "Sağlık çalışmalarımız bu salgından dolayı yaklaşık bir buçuk aydır hiç durmadan yardım amaçlı çalışıyor. Bu gece biz onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek, onlara bir nebze de olsa minnet borcumuzu aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sadece bu programlarla değil, Türk milleti olarak onlara her türlü destek olmamız gerekiyor. Bu virüs salgını nedeniyle de insanlar zaten evden çıkmıyor. Onların yaptığı çalışmaları sürekli destekleyip onları her akşam 21.00 alkışlamalar gibi programlar düzenleyerek motive etmemiz gerekiyor. Onlara çok şey borçluyuz hepsine teşekkür ediyorum. Allah hiçbirinin emeklerini boşa götürmesin" diye konuştu.

(Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç/İHA)

Sağlıkçılardan davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Terör Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Sağlıkçılardan davullu klarnetli sosyal mesafeli sahur halayı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:47:49. #1.14#
title