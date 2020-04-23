Sağlıkçılardan 23 Nisan coşkusu Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların bayramları kutlayan polisler, 10 bin bayrak dağıttı.

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların bayramları kutlayan polisler, 10 bin bayrak dağıttı.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara 10 bin bayrak dağıtıldı.

Ayrıca, Seyhan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama videosu çekerek yayımladı.

Kaynak: AA