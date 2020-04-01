Sağlıkçılara yüz koruma maskesi gönderen Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya teşekkür
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Çomaklı, Rektör, Sağlık

Sağlıkçılara yüz koruma maskesi gönderen Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya teşekkür

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlıkçılar için Atatürk Üniversitesinden gönderilen yüz koruma maskeleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

01.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:02
Sağlıkçılara yüz koruma maskesi gönderen Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya teşekkür

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlıkçılar için Atatürk Üniversitesinden gönderilen yüz koruma maskeleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

BEAH'tan yapılan açıklamaya göre, hastanede Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline Atatürk Üniversitesince 3 boyutlu yazıcılarda üretilen yüz koruma maskeleri gönderildi.

Hastane yönetimi, Rektör Çomaklı'ya ve ATA Teknokent'te oluşturulan Siperlik Üretim Merkezi'ndeki görevlilere teşekkür etti.

BEAH Başhekmi Dr. Mahmut Avcı da "Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, maskelerden hastanemiz sağlık çalışanlarımızın kullanması için Başhekimliğimize gönderdi. Desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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