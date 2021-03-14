Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler

14.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:10

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastane çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastane çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti.

100. Yıl Güney Park Hastanesi çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yapılan saldırılara dikkat çekti. Hastane çalışanlarından Mehtap Ergün, sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına sosyal sorumluluk projesi hazırladığını belirterek, "Geçmişten günümüze birçok sağlık personeli sözlü ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. Yakın zamanda örnek verecek olursak pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personellerimiz sözel ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler
Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler
Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler
Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:10:49. #1.16#
title