Büyükşehir'in sağlıkçılara ulaşım desteği devam edecek

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19'a karşı fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik sürdürdüğü ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek. 29. 12. 2021 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz Denizli Büyükşehir Belediyesi salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik ulaşım desteğini devam ettirme kararı aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Mart ayından bu yana sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik hayata geçirdiği belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım desteğini 30 Haziran 2022'ye dek uzattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19'a karşı canları pahasına salgının en başından bu yana büyük bir gayret ve emekle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız ile eczacılarımıza müteşekkiriz. Büyükşehir Belediyemize bağlı toplu taşıma araçlarını milletimizin kahramanı sağlıkçılarımız 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek" diye konuştu. Büyükşehir tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında Yaşanan zor günlerin atlatılması için herkese çok önemli görevler düştüğünü anlatan Başkan Osman Zolan, "Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu zorlu süreçte, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaya davet ediyorum. İnşallah bu süreci bir an önce atlatıp sağlıklı günlere kavuşuruz" ifadelerini kullandı. . Benzer Başlıklar

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