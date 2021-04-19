Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kamu ve özel kurumlarda çalışan sağlık personellerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi kararı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kamu ve özel kurumlarda çalışan sağlık personellerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi kararı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Pandemiyle mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için kararın 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kamu ve özel sağlık çalışanları, özel halk otobüsleri de dahil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ulaşım imkanlarından 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine verdiği akaryakıt desteğini de 1 ay süreyle uzattı. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin toplu taşıma esnafına 5 milyon TL mazot desteği verilecek. Ödemeyle birlikte toplu taşıma esnafına 20 milyon TL ödeme yapılmış olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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