Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kamu ve özel sağlık çalışanlarının Özel Halk Otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi kararı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Kamu ve özel sağlık çalışanlarının Özel Halk Otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi karar 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medya hesaplarından duyurdu.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Pandemiyle mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sağlamıştı. Halen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat hakları kullanımında yeni karar alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sağlık çalışanlarının Özel Halk Otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için kararın 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

20 MİLYON MAZOT DESTEĞİ

Kamu ve özel sağlık çalışanları Özel Halk Otobüsleri de dahil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ulaşım imkanlarından 30 Haziran Tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüslerine verdiği akaryakıt desteğini de 1 ay süreyle uzattı. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin toplu taşıma esnafına 5 Milyon TL mazot desteği verilecek. Ödemeyle birlikte toplu taşıma esnafına 20 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Kaynak: Bültenler

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