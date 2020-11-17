Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz
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Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz

17.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:01
Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz

Uzun süredir korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara destek olmak isteyen Bursa Tatlıcılar Pastacılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf Odası, 24 tepsi baklavayı sağlıkçılara ikram etti.

Uzun süredir korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara destek olmak isteyen Bursa Tatlıcılar Pastacılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf Odası, 24 tepsi baklavayı sağlıkçılara ikram etti.

Bursa'da korona virüs ile mücadelede ön sırada bulanan sağlıkçıların morallerini yüksek tutmak isteyen herkes seferber oldu. Kimi söylediği şarkılarla onların bir nebze yüzünü güldürmeye çalışırken, kimi tarlasından topladığı patatesleri torba torba onlara takdim etti. Son olarak Bursa Tatlıcılar Pastacılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf Odası, özveriyle canlarını hiçe sayarak korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıları unutmadı. 24 tepsi baklavayı Çekirge Devlet Hastanesi yemekhanesine teslim eden yetkililer, sağlıkçılar için ne yapılsa az olduğunu dile getirdi.

Bursa Tatlıcılar Pastacılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Necip Daş, "Emniyet güçlerinden, sağlık çalışanlarına kadar herkes Türkiye'deki vatandaşlar için canlarını hiçe sayıyorlar. İnşallah yaptığımız bu hareket hayırlara vesile olsun. Onlara ne yapsak azdır. Ailelerin birbirinden uzak durduğu dönemde sağlık çalışanları vatandaşların sağlığı için 24 saat mücadele ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

BESOB Başkanı Arif Tak, "Sağlıkçılar şu anda önemli görevler sunuyorlar. Teşekkür mahiyetinde böyle bir takdim oldu. Umarım diğer odalarımıza da örnek olur. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hastane yönetimi de verdikleri desteklerden dolayı her kuruma ayrı ayrı teşekkür etti. - BURSA

Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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