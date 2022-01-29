Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, acil servise getirilen hastanın başka hastaneye sevki için istenen ambulansın geciktiğini öne süren yakınları, sağlıkçılara saldırdı. Polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle hasta yakınları, sağlık ekibinden özür diledi. Arbede anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün akşam Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Evinde düşerek beyin kanaması geçiren Derviş Çelikbilek, yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastanın, yoğun bakım ünitesi dolu olduğu için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sevk işlemleri yapılırken Çelikbilek'in yakınları da ambulansın geciktiğini öne sürerek, acil servisteki sağlık görevlilerine saldırdı. Çelikbilek'in bulunduğu odaya da girmek isteyen yakınları, polis ve güvenlik görevlileri tarafından acil servisten uzaklaştırıldı. Arbede sırasında acil servisten çıkarılan hasta yakınları, bir süre sonra yeniden gelip, sağlık görevlilerinden özür diledi. Sağlık ekibinin özrü kabul etmesiyle taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Derviş Çelikbilek'in de ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı.