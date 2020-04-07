Sağlıkçılara lojman
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlıkçılara lojman - Haberler
Çukurova Üniversitesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Sağlıkçılara lojman

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı.

07.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:12
Sağlıkçılara lojman

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı. Büyükşehir ekiplerince temizliği, çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek.

Tesiste incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelenin kahramanları olduğunu söyledi. Başkan Karalar, "Sağlık çalışanları korona virüsle mücadelede cansiparane çalışan ve risk altında olan bir grup. Onlar için ne yapılsa az. Burası yıkık dökük harabe bir yerdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hocalarımızdan talep geldi ve kısa sürede yaklaşık 50 hemşirenin kalabileceği bir duruma getirdik. Hemşirelerimiz evlerine korona virüs götürme endişesi yaşamak istemediklerinden dolayı burada kalmayı talep ettiler. Biz de bunun gereğini yaptık. Ben aslında Fakültemizin yöneticilerine, hocalarımıza böyle bir hizmet vermemize imkan tanıdıkları ve aracı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal da, Kovid 19 salgınıyla ilgili hastane içinde özel birimler kurduklarını belirtti. Prof. İnal, "Burada çalışan arkadaşlarımız doğal olarak evlerine gitmek istemediler. Biz de bunlara bir yer göstermek zorundaydık. Burası aslında eskiden hemşire lojmanı olarak kullanılan bir yerdi. Terk edilmiş ve çok kötü bir durumdaydı. Eksik olmasın başkanımızla görüştük ve 1 hafta içinde burayı inanılmaz bir hale getirmişler. Bu çok büyük bir hizmet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadar süre içinde bu işi başardıkları için hastanem adına kendilerine müteşekkirim" diye konuştu.

Kötü senaryolara karşı sahra hastanesi

Başkan Zeydan Karalar daha sonra, TÜYAP Fuar Alanı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Bundan 10-15 gün önce biz sahra hastanesi oluşturma kararı verdiğimizde vaka sayısı giderek artıyordu. O zaman Adana'da bin yatak, korona virüs hastaları için ayrılmıştı ama biz yetmeyebileceği düşüncesiyle, tedbir amaçlı sahra hastanesini hazırladık. Tıbbi açıdan tam teşekküllü odalar hazırlıyoruz. Sahra hastanesi odasında aspiratör, oksijen tüpü, EKG cihazı, tansiyon aleti, pansuman tüpü ve diğer aparatlar var. İlk etapta 108 oda ve yatak hazır hale geliyor. İhtiyaç duyulması halinde sahra hastanesi bin yataklı hale gelecek şekilde hazırlık yaptık. Her halükarda 250 yataklı bir sahra hastanesini hazır hale getireceğiz. Bu tür bir hastaneyi, ihtiyaç hasıl olduktan sonra yapmaya başlamak bir anlam ifade etmez. Olası ihtiyaç durumuna göre şimdiden hazır hale getirilmesi gerekiyordu, biz de öyle yaptık. Umuyoruz, diliyoruz ki korona virüsün yayılma hızı azalır ve sahra hastanesine ihtiyaç kalmaz. İtalya örneğinde gördük ki; yeterince hazır değilseniz hastalar sokaklarda, koridorlarda yatıyor. Bu yüzden biz tedbirli olmak istedik. Burada neredeyse tam teşekküllü bir hastaneyi aratmayacak oluşum var." - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu Haberler
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Sağlıkçılara lojman - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:30:16. #1.14#
title