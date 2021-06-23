Sağlıkçılara istifa etme hakkı verildi mi? Sağlık çalışanları istifa edebiliyor mu?
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Sağlıkçılara istifa etme hakkı verildi mi? Sağlık çalışanları istifa edebiliyor mu?

Sağlıkçılara istifa etme hakkı verildi mi? Sağlık çalışanları istifa edebiliyor mu?
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Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalara ilişkin açıklama yapıldı. Peki, Sağlık çalışanları istifa edebiliyor mu? Sağlıkçılara istifa etme hakkı verildi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı. Peki, Sağlıkçılara istifa etme hakkı verildi mi? Sağlık çalışanları istifa edebiliyor mu?

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTİFA EDEBİLİYOR MU?

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

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